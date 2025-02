Lanazione.it - Con Dryphoto fra zenzero, tè e vin brulé

Leggi su Lanazione.it

Spezie,e tè o vine biscottini? E’ il titolo dell’iniziativa organizzata da, presenza culturale storica a Chinatown, venerdì alle 17.30 in via delle Segherie. Sarà una breve camminata alla scoperta di via delle Segherie per aspettare il passaggio del Drago, con un’installazione site specific e degustazione: la partecipazione libera, ed è gradita la conferma a info@.it. Via delle Segherie è un piccolo borgo ai margini del Macrolotto 0 con una presenza sempre maggiore di nuovi cittadini orientali, ma dove la "danza del Drago" pur passando vicina non arriva. Lo scopo dell’iniziativa è provare a fare comunità e vicinato attraverso l’arte nei suoi luoghi, condividere l’aria di festa. Un’occasione per uscire dalle case, conoscersi, ascoltare racconti e raccontarsi, superando pregiudizi.