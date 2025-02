Juventusnews24.com - Comuzzo Juventus, a gennaio la Fiorentina ha detto no a questa doppia offerta! Il retroscena di mercato

di RedazioneNews24, alahano a! Ildiriguardante il giovane difensoreIl dirigente del Napoli Giovanni Manna ha parlato in conferenza stampa del mancato arrivo di, uno dei nomi accostati al calcioin vista della prossima estate.– «Suavevamo l’intenzione di fare un investimento per il futuro, e permetteva a Rafa Marin di andare a giocare da un’altra parte. Abbiamo fatto un’reale, ne abbiamo fatta un’altra, ci eravamo spinti già oltre al valore del calciatore. Ma non siamo riusciti a portarla a termine. Dispiace che sia stato tutto così mediatico»LA CONFERENZA STAMPA DI MANNALeggi sunews24.com