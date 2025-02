Lanazione.it - Comunità energetica. Il Comune è capofila

L’amministrazione comunale nel corso del consiglio comunale di lunedì scorso ha approvato la creazione di unarinnovabile (Cert) che vede ilAmiatinonel progetto la cui fruibilità sarà disponibile per i residenti e, di riflesso, di tutti i consumatori e produttori dell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale sono sottesi alla medesima cabina primaria. Il progetto che vede l’adesione dell’amministrazione comunale alla fondazione “Flander Italia E.T.S.” è stato successivamente presentato alla popolazione nel corso di un’assemblea pubblica che si è tenuto nei locali dell’ex bocciodromo del paese. L’adesione allarinnovabile, in questo caso l’adesione ad una Cert, potrà garantire un’assistenza qualificata ed un’assistenza per coloro che potranno e vorranno partecipare alla realizzazione di progetti specifici e innovativi per quanto riguarda il campo delle energie rinnovabili con particolare interesse a quelle che sono le nuove installazioni per il recupero e il taglio dei costi (il fotovoltaico) sia per quanto riguarda il settore civile industriale.