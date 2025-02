Reggiotoday.it - Comune, l'ex dg Demetrio Barreca è ora dirigente del settore Tributi

Leggi su Reggiotoday.it

Nuova nomina per l'avvocatoFrancesco, che da oggi con ufficialità non è più direttore generale deldi Reggio Calabria ma diventadel14. L'incarico è stato conferito oggi con decreto sindacale nel quale si mette per la prima volta nero su bianco.