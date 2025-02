Internews24.com - Compleanno Palacio, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 43 anni – FOTO

di Redazione, ilsui socialper i 43dell’ex attaccante: l’omaggio del club nerazzurroOggi l’Inter festeggia ildi Rodrigo. L’ex attaccante argentino compie oggi 43il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimosui propri canali social ufficiali.Chi compie glioggi? ?Tanti auguri Rodrigo ??#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) February 5, 2025 Su inter.it si legge: «Cinque stagione in nerazzurro per Rodrigo, gol importanti come quello di tacco con cui decise il derby del 22 dicembre 2013 e tanto cuore, tecnica e intelligenza tattica. Arrivato nell’estate del 2012, l’ex attaccante argentino ha totalizzato 171 presenze con la maglia, condite da 58 reti, distinguendosi per la sua generosità in campo e ricevendo in cambio l’affetto di tutto il popolo interista.