Companion la spiegazione del finale | la rivolta dei robot e il destino di Iris

Attualmente nelle sale, il filmdi Drew Hancock ha sorpreso il pubblico di tutto il mondo con una storia che unisce horror, fantascienza e critica sociale, affrontando temi come la misoginia, il controllo e la lotta per l’autodeterminazione. Il, che andiamo ad analizzare nel dettaglio in questo articolo, si rivela particolarmente intenso e ricco di spunti di riflessione, portando la protagonista,(Sophie Thatcher), a una consapevolezza che la spinge a ribellarsi e a determinare il proprioscopre la verità: da vittima a ribelleSophie Thatcher in– Fonte: Warner Bros. PicturesLa trama del film, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione, ruota attorno a Josh (Jack Quaid) e, la sua compagna apparentemente umana, la cui esistenza viene progressivamente svelata come il risultato di un’illusione programmata.