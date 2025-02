.com - Como, nuova big in Serie A? Mercato record, spesi più soldi di Milan e Juve

(Adnkronos) – Una pioggia di milioni iniettati nell’ultimoe una salvezza da centrare per pianificare un futuro di successo. Ilè la squadra che più di altre ha impressionato nella sessione di trattative appena conclusa, spendendo poco meno di 50 milioni (più di) e guardando tutti dall’alto in termini di investimenti. Una cifra che, considerando anche ilestivo post-promozione, sfiora i 100 milioni. Notevole per un club tornato inA solo pochi mesi fa. E che non si pone limiti. Ilsi è mosso in maniera ragionata e la ricca proprietà indonesiana non ha badato a spese. Sul Lago è arrivato in primis il mediano classe 2000 Maxence Caqueret, dal Lione: con 17 milioni, bonus inclusi, è l’acquisto più caro della storia del club. Altro colpo da non sottovalutare è l’attaccante classe 2005 Assane Diao, senegalese naturalizzato spagnolo pescato dal Betis per circa 11 milioni.