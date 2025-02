Juventusnews24.com - Como Juve, quel dato fa ben sperare: in caso di vittoria si batterà questo record. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24fa ben: la statistica in vista del match dei bianconeri in Serie A contro i lombardiLatorna in campo e lo fa contro ilper conquistare altri tre punti importanti: l’obiettivo èlo di continuare la striscia di vittorie contro i lombardi.PAROLE – «Lantus è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite contro ilin Serie A (13V, 9N), l’ultimadei lariani contro i bianconeri nel massimo campionato risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia) – si tratta infatti della striscia più lunga senza successi delcontro una singola avversaria in Serie A».Leggi suntusnews24.com