Como Juve pochi dubbi sulle corsie | Thiago Motta ha già scelto gli esterni per il prossimo match di Serie A

di RedazionentusNews24ha giàgliper ildiA, in programma venerdì seraVenerdì lantus farà visita alnella sfida valevole per la ventiquattresima giornata di campionato e, rispetto alla gara di andata,potrà contare su tutti glia sua disposizione.Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i candidati per partire dal primo minuto sono Kenan Yildiz da un lato e Nico Gonzalez sul versante opposto, ma determinanti saranno anche i cambi a gara in corso.Leggi suntusnews24.com