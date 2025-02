Juventusnews24.com - Como Juve, i precedenti di quando i bianconeri sono scesi in campo il venerdì: si vuole sfatare questo tabù

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, la statistica in vista del match deiin campionato: siLascende innuovamente di, per la prima volta in questa Serie A. Contro ilsiile tornare alla vittoria dopo due pareggi negli ultimi match giocati di-STATISTICA – «Lantus ha pareggiato le ultime due gare giocate diin Serie A (v Genoa e Cagliari nel 2023/24) dopo che aveva vinto tre dellequattro partite ditipo (1P)».Leggi suntusnews24.com