Anteprima24.it - Commissione Rischio Sismico a Cautano, la minoranza chiede la copia della documentazione amministrativa

Tempo di lettura: < 1 minutoUna richiesta ufficiale inoltrata al Comune die al Prefetto di Benevento per provare a fare chiarezza. La richiesta arriva direttamente da Giovanni Procaccini, Giovanni Rapuano e Alfredo Vallarin, espressionedel comune sannita in qualità di capogruppo consiliare, il primo, e consiglieri di, gli altri due.La richiesta è decisa e indirizzata visto che si tratta dell’acquisizioneconforme di.Nello specifico laha chiesto: l’avviso pubblico di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco tecnici idonei a svolgere il ruolo di componente; le domande di partecipazioni, protocollate, per l’iscrizione all’elenco di questi tecnici idonei; il decreto di istituzionee nomina dei componenti, i curricula allegati a tutte le domande di partecipazione e la valutazione del curriculum di ogni singoo partecipante.