Come gli scaffali colorati di USM hanno conquistato le case neutre dei Millennial

Nel bene o nel male, siamo tutti curatori. Forse non ce ne siamo ancora resi conto, ma il mondo dello stile contemporaneo ruota tutto intorno alla curatela, vale a dire: collezioni di cose organizzate nel modo giusto. Accade per i nostri corpi con quello che scegliamo di indossare, nelleattraverso gli oggetti e l’arredamento, nei nostri uffici, nelle automobili, perfino al tavolo di un ristorante. È così che riveliamo il nostro gusto e raffiguriamo la nostra personalità e identità. Ognuno di noi espone i progetti curatoriali personali su Instagram e TikTok, su YouTube e Twitch, sugli sfondi di Zoom e delle videochiamate su FaceTime. Dagli umili artisti dei mood board di Pinterest al direttore creativo della tua casa di moda preferita, la curatela è il modo in cui diamo vita ai nostri mondi.