Spettacoloitaliano.it - Come finisce Sposa in Rosso: trama e finale spiegazione del film

Leggi su Spettacoloitaliano.it

indelinè undel 2022 scritto e diretto da Gianni Costantino, che ritorna sul grande schermo dopo “Tuttapposto”, pellicola del 2019 con Luca Zingaretti, Roberto Lipari e Silvana Fallisi, con la quale ha ottenuto un grande successo in termini di critica e favore del pubblico. Una commedia italiana che parla di famiglia, di forza e coraggio di inventarsi nuovamente, crearsi un’opportunità dove non ce ne sono”in? A seguire, la, ile ladelincompletaLa storia di “in” ruota intorno ad una coppia di quarantenni precari, Roberta e Leon, interpretati da Sarah Felberbaum (Francesca in “Maschi contro Femmine”, 2013) e Edoardo Noriega (Perducas in “La Bella e la Bestia”, 2014).