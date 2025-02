Cinemaserietv.it - Come finisce il film Sposa in rosso: amore vero o un grande equivoco?

incon Roberta e Leòn che, dopo aver inscenato un matrimonio per convenienza, si rendono conto di essersi innamorati dav. Nonostante gli imprevisti e gli equivoci, il loro legame si rafforza e i due decidono di vivere la loro relazione in modo autentico, scegliendo di restare insieme non più per necessità, ma per.La storia inizia quando Roberta, una guida turistica a Malta, e Leòn, un giornalista spagnolo in difficoltà economiche, si incontrano per caso su un autobus. Roberta, incinta dopo una relazione finita male, sviene tra le braccia di Leòn, che la soccorre. Quando il giorno dopo l’uomo si reca in ospedale per accertarsi delle sue condizioni, viene scambiato dai parenti di Roberta per il padre del bambino. Lei, per evitare complicazioni con l’ex compagno che vuole portarle via il figlio, e lui, in difficoltà economiche, decidono di approfittare della situazione e organizzare un matrimonio fasullo in Puglia, così da dividersi i soldi ricevuti in dono dagli invitati.