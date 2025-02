Cinemaserietv.it - Come finisce il film Serendipity? Tra coincidenza e ostacoli, il destino non può fallire

con Jonathan e Sara che si ritrovano finalmente a Central Park, sullo stesso posto dove anni prima avevano pattinato insieme. Dopo una lunga serie di coincidenze e, illi riunisce quando Jonathan trova i guanti che Sara aveva perso. Si sdraiano sulla pista di pattinaggio, sotto la neve, sorridendo e capendo di essere destinati a stare insieme.La storia inizia anni prima, quando Jonathan e Sara si incontrano per caso in un grande magazzino di New York mentre cercano di acquistare lo stesso paio di guanti. Sentono subito un’attrazione speciale, ma Sara, convinta che ildebba decidere per loro, propone un gioco: scriverà il suo numero di telefono su un libro, mentre Jonathan lo scriverà su una banconota da cinque dollari. Se il libro e la banconota torneranno nelle loro mani in futuro, vorrà dire che sono destinati a stare insieme.