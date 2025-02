Ilfattoquotidiano.it - “Come ci siamo conosciuti io e Fabrizio Corona? Eravamo in un locale, lui mi vede e mi fa: ‘Spacchi, spacchi’. È salito in macchina mia dopo la serata…”: il racconto del ‘pupillo’ Andrea Lippolis

I commenti sui social sono i più svariati e la domanda una: chi è? Spesso insieme a, qualcuno parla di “figlio”, altri di “fidanzato” e così il 21enne si è raccontato a Today, spiegando quale sia il suo rapporto con l’ex re dei paparazzi che lo definisce “pupillo”. Leccese,si è candidato alle elezioni comunali e spiega: “I miei genitori sono entrambi avvocati e mio padre già in passato si è occupato di politica. Un mio amico ha fatto una di lista di giovani e mi sono buttato. Lecce è piccola, ho preso qualche voto ma non è bastato. Io volevo solo supportare Adriana Poli Bortone”.Ma ora il suo lavoro è quello di “collaboratore di, curo le sue serate. Mi ha chiamato e non ho esitato. La mia famiglia era molto titubante ma ora c’è un rapporto pazzesco.