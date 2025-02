Ilrestodelcarlino.it - Come cambia piazza Mickiewicz a Bologna: aiuole più grandi, panchine e nuova illuminazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 febbraio 2025 –si rifà il look. Il Comune ha presentato il nuovo volto di uno snodo cruciale a due passi dai cantieri del tram per la linea rossa: nuovi arredi urbani(di cui una arcobaleno) e(per ora non molto verdi), percorsi ampliati per quanto riguarda pedoni e ciclisti e. L’intervento è costato circa 170mila euro e l’obiettivo principale riguarda la sicurezza stradale. E, soprattutto, una velocità alla guida più moderata. E’ stato sopraelevato a questo proposito il tratto tra via Amaseo e via della Concordia con la separazione delle manovre di svolta di ciclisti e automobilisti. Sul lato opposto della, invece, tra via Mondo e via dell’Artigiano è stato creato un nuovo attraversamento pedonale. In mezzo aun’aiuola centrale inta con nuovi spazi di socialità e un parcheggio per le bici, tutti “elementi richiesti dai cittadini nell’ambito del Bilancio partecipativo del Quartiere”, sottolineano da Palazzo d’Accursio.