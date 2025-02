Dayitalianews.com - Colpo notturno in una pizzeria pontina: portato via il registratore di cassa coi soldi

Leggi su Dayitalianews.com

a Latina: malviventi sfondano la vetrina di un localeFurto in via Don Luigi Sturzo, indagini in corso per identificare i responsabiliNella notte, un gruppo di malviventi ha preso di mira un locale in via Don Luigi Sturzo a Latina, sfondando la vetrina e introducendosi all’interno. Ilè stato messo a segno intorno alle 3 del mattino, in una traversa di via Isonzo. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero rubato lacontenente l’incasso dell’attività.Intervento dei Carabinieri e avvio delle indaginiAllertate immediatamente, le forze dell’ordine sono giunte sul posto poco dopo il furto. I Carabinieri hanno avviato le indagini raccogliendo rilievi e testimonianze per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.L’analisi delle telecamere per risalire ai colpevoliAl momento, non è ancora noto il numero esatto dei malviventi coinvolti.