Colpo grosso Palermo | 5 milioni per Pohjanpalo

Un mercato intenso, con pochi investimenti (alcuni però notevoli), molti prestiti con diritto di riscatto o obbligo se scattano determinate situazioni. Ecco come si è caratterizzata la finestra di mercato della serie B che si è chiusa lunedì sera. Tutti hanno mosso qualcosa, iniziando da chi vede la A, le tre formazioni Sassuolo, Pisa e Spezia che puntano alla promozione diretta addirittura senza playoff per la terza classificata (tra i liguri e la quarta, la Cremonese, sono 11 punti di vantaggio e per eliminare gli spareggi dovranno essere almeno 14), ma anche chi lotta per non retrocedere. I colpi più eclatanti sono quelli dello scorso capocannoniere della B, il prorompente finlandeseche è passato dal Venezia al(un’operazione da 5, i siciliani hanno preso anche il portiere Audero) e del bomber Lapadula che dal Cagliari è passato allo Spezia a titolo definitivo.