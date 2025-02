Anteprima24.it - Colpo di scena su Sportitalia, Criscitiello caccia Parlato in diretta nazionale: “Vai a Canale 21!”

Tempo di lettura: 4 minutiUndiin piena regola, uno di quelli che fanno discutere per giorni. Durante ladidi martedì sera, il direttore Micheleha interrotto bruscamente il collegamento con Manuel, annunciando il suo licenziamento in. Un episodio clamoroso, che ha subito acceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi, soprattutto a Napoli, dove il giornalista era un volto noto per il suo seguito nel mondo partenopeo.La rottura in: “Vai a21!”Tutto è nato da una gag inta la sera precedente da Tancredi Palmeri e, durante la chiusura del calciomercato invernale. Il tema era il mercato del Napoli, che ha visto sfumare obiettivi importanti come Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin, chiudendo invece con l’arrivo di Noah Okafor dal Milan.