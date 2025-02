Metropolitanmagazine.it - Colpo di fulmine tra Michelle Hunziker e Alvise Rigo? “Intesa al primo sguardo”

è stata paparazzata in compagnia di un’ex rugbista che risponde al nome di. Lo sportivo, ora modello e attore, e la conduttrice sono stati avvistati insieme lo scorso weekend a Saint Moritz, in occasione della festa organizzata da Armani per la presentazione della linea neve della maison. I due si sarebbero conosciuti proprio durante gli eventi programmati in montagna dalla casa di moda, e pare che subito dopo le presentazioni siano diventati inseparabili: “E nato un feeling palpabile fra la showgirl svizzera e l’attore, modello ed ex rugbista, un’”, ha scritto il settimanale Chi, pubblicando anche gli scatti inediti della (presunta) neo coppia., 32 anni, originario di Venezia, è attore, modello ed ex rugbista. Dopo la carriera sportiva si è trasferito a Milano dove ha iniziato a lavorare come modello e personal trainer.