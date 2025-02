Ilrestodelcarlino.it - Colpito da un macchinario, operaio gravissimo

Uninfortunio sul lavoro si è verificato ieri mattina in un’azienda di Montecarotto che produce suole per le scarpe, situata in contrada San Pietro. L’uomo, 47 anni, residente a Montecarotto, stava lavorando quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Jesi, mentre eseguiva la manutenzione sul unmescolatore per gomma è rimasto incastrato tra una barra in ferro e uno sportello che si era aperto all’improvviso. A causa del forte trauma, l’è andato in arresto cardiaco. Sul fatto sono in corso gli accertamenti degli uomini dell’ispettorato del lavoro e dei carabinieri che indagano sulla dinamica dell’incidente. A trovarlo privo di sensi è stato un collega che ha subito provveduto a dare l’allarme. La situazione è apparsa subito particolarmente grave: i colleghi di lavoro, che si sono precipitati a soccorrerlo, hanno infatti constatato che il 47enne era in arresto cardiaco.