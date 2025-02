Thesocialpost.it - Colpito alla testa da un pezzo di barca, muore a 35 anni: tragedia al porto di Genova

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina aldi. Un operaio di 35è morto dopo essere statoda un grossodi, forse un’elica, mentre lavorava a Molo Giano.Leggi anche: Roma, ha un malore in metro: 72ennesotto gli occhi dei passeggeriI soccorsi e la dinamica dell’incidenteL’impatto è stato violentissimo. Gli operatori del 118 sono arrivati subito, ma le condizioni dell’uomo erano già gravissime. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.Indagini in corsoGli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia successo. L’incidente è avvenuto nel Bacino 2 di Ente Bacini, all’interno di un cantiere della società Amico. Sul posto sono intervenuti il sostituto procuratore Stefano Puppo e gli ispettori della Asl3, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto.