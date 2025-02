Chietitoday.it - Colpaccio Magic Chieti: ecco Danilo Raicevic

Leggi su Chietitoday.it

A Cheiti, spondaBasket, stanno facendo le cose alla garnde per provare l'assalto a quella che una volta si chiamava B2 e che ora è denominata Serie B Interregionale. Il sodalizio neroverde presieduto da Maurizio Formichetti, che in panchina si è affidato allo Special One Renato castorina.