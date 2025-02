Juventusnews24.com - Collovati sentenzia su Fagioli: «Mi stupisco che la Juve se ne sia privata, è un investimento per il futuro ma aveva bisogno di questa cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24su: il pensiero dell’ex calciatore sull’addio del centrocampista dallantusFulvioha parlato a Radio Firenzeviola per analizzare il passaggio di Nicolòalla Fiorentina dallantus.PAROLE – «La squadra viola vuole puntare sui giovani.è unanche per ile miche lantus se ne sia. Secondo me è un buon acquisto, così come si può dire di Zaniolo che va rilanciato. Entrambinodi cambiare aria. La Fiorentina quando riceve questo tipo di giocatori fa tipo l’Atalanta e per me Firenze può essere il posto ideale per Zaniolo, anche per il gioco di Palladino che si basa molto sulle ripartenze. L’unicaè che non lo vedo molto come vice-Kean».Leggi suntusnews24.