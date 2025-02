Internews24.com - Collovati punge: «Asllani si è giocato le carte all’Inter. Il suo futuro…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex difensore nerazzurro Fulviosi è espresso sul momento dell’Inter e sul ruolo dinel club meneghinoIntervenuto a Espansione TV,ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi e di alcuni singoli, tra cui, oltre ai tanti impegni tra Champions League e Serie A.INFORTUNI – «I problemi della squadra sono stati gli infortuni ma non si può dire che non sia attrezzata. I difensori ci sono Darmian, Pavard, De Vri, Acerbi, Bastoni e Carlos Augusto. Il problema è più impellente in fase offensiva con Correa che viene impiegato poco, Arnautovic non convince fino in fondo e Taremi da cui ci si aspettava di più. Se Inzaghi non vuole fare arrivati spompati alla fine Lautaro, Barella, Thuram, Mkhitaryan, iri che si sacrificano di più, bisogna far giocare di più anche Arnautovic e Taremi, Frattesi – che adesso gioca anche se aveva mal di pancia.