Codogno la bravata filmata col telefonino | banda di minorenni scala l’acquedotto dell’ex polo chimico

Lodi, 5 febbraio 2025 – Hannoto dall'interno l'ex acquedotto della ditta dismessa Fardeco arrivando fino alla sommità e filmando la loro scriteriata impresa con il: torna dunque l'allarme sicurezza all'interno del vecchio sitoex Fardeco di viale Borsa soprattutto perché protagonisti di questasono ragazzi di 12 -13 anni. Nel breve filmato di 19 secondi che sta girando di chat in chat su Whatsapp si vedono almeno due ragazzini, uno dei quali seduto sulla base di cemento vicino all'imbocco del manufatto mentre l'altro è in piedi con le spalle al parapetto. All'orizzonte l'inconfondibile skyline diin una giornata tersa e di sole.- ex Fardeco L’intervento del Comune E dire che, grazie all'interlocuzione con il Comune di, la società privata proprietaria del lotto aveva blindato il perimetro e chiuso gli accessi al vecchio acquedotto.