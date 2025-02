Lanazione.it - Cocaina nascosta nelle caramelle, preso lo spacciatore in bicicletta

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 febbraio 2025 – Spacciava inin zona porta Romana ma gli uomini della squadra antidroga del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale lo hanno scoperto e arrestato, sequestrando oltre 150 grammi die 2500 euro in contanti. E' successo tutto ieri pomeriggio, 4 febbraio, durante un pattugliamento di routine in centro. Gli agenti della municipale hanno notato un giovane inche, dopo aver parcheggiato vicino a un bar della zona Porta Romana, si è messo fermo come se fosse in attesa di qualcuno. E infatti poco dopo è arrivato un altro giovane in auto e lo ha fatto salire per un breve tratto, facendolo scendere poco dopo. Gli agenti, convinti di aver assistito ad una cessione di stupefacente, hanno fermato il presunto acquirente che si stava allontanando a bordo della sua auto ed è stato trovato in possesso di una dose di