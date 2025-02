Quotidiano.net - Cnh Italia: premio di risultato fino a 2.480 euro per i lavoratori nel 2024

di Cnh in- compreso il personale non legato ai processi produttivi - riceveranno con la busta paga di febbraio undicon importi lordi medi compresi tra 700 e 2.480lordi. Lo ha comunicato l'azienda ai sindacati. Nelildiè stato introdotto anche nei siti di Sampierana a Cesena e San Piero in Bagno per il periodo aprile-dicembre. I valori deldisono commisurati alle performance realizzate da ogni singola unità produttiva nel corso del, calcolate sulla base di indicatori finalizzati a valorizzare il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di competitività e redditività dell'azienda. L'ammontare è legato ai risultati raggiunti in termini di produttività, rispetto dei tempi di consegna e qualità del prodotto e grazie all'effetto incrementale ottenuto con la riduzione, a livello di gruppo, del numero degli infortuni dovuti ad unsafe acts rispetto all'anno precedente.