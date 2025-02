Bergamonews.it - Clara: dal cinema al palco di Sanremo

Leggi su Bergamonews.it

Dopo l’annuncio di Carlo Conti,parteciperà all’edizione di2025, ma prima della carriera musicale c’è quella del. Dunque, cosa ha fatto l’artista prima di salire suldell’Ariston? Come mai ha voluto cambiare? E con chi duetterà per la serata cover?Soccini, in arte, è nata il 25 ottobre a Varese nel 1999.Nonostante abbia partecipato nella serie TV “Mare Fuori” nel ruolo di Crazy J, non ha mai perso di vista la sua passione per la musica.Infatti, anche all’interno dello show televisivo ha mantenuto la sua indole da cantante portando il brano “Origami All’Alba” nel 2023.Nel medesimo anno, è stata vincitrice diGiovani con “Boulevard”.Il 2024 è stato l’anno in cuiha interpretato Crazy J per l’ultima volta, scrivendo e cantando “Ragazzi Fuori”, per poi abbandonare il set così da potersi dedicare esclusivamente alla musica.