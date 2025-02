Anteprima24.it - Civico22, parte il Primo Laboratorio: Partecipazione e Speranza per Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiha dato ufficialmente il via al suo, con lacipazione di 40 persone, ospiti del consorzio Sale della Terra a Pietrelcina. L’incontro ha rappresentato un momento importante per incontrare i tanti nuovi aderenti del movimento ed organizzare i passi futuri della progettazione politicacipata. L’imperativo diresta sempre lo stesso dalla sua nascita: creare occasioni pecche i cittadini comuni tornino ad innamorarsi della politica attiva, a partire dall’impegno per la propria città.Il focus delè stato proprio il contrasto all’assenteismo alle urne: organizzare e sostenere la cittadinanza attiva perché diminuisca la rassegnazione ed il ripiegamento della politica all’interesse dei singoli.Confermati i due pilastri fondamentali dell’agenda di: l’ecologia integrale e l’Agenda 2030 dell’ONU sullo Sviluppo sostenibile.