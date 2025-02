Laspunta.it - Cisterna, Torna “Nati per leggere” e “Prendi e scopri”, i libri raccontati ai bambini da 0 a 6 anni.

Ripartono nelle prossime settimane presso la Biblioteca Adriana Marsella le letture ad alta voce per idai 0 ai 6, letture che si terranno ogni sabato, una volta al mese. L’iniziativa, realizzata nell’ambito dei progetti “per” e “”, rappresenta un prezioso momento di incontro e crescita per le famiglie e per i più piccoli, favorendo l’amore per la lettura sin dalla tenera età.Le attività saranno organizzate in due gruppi distinti, per meglio rispondere alle specifiche esigenze delle diverse fasce d’età: un gruppo dedicato aida 0 a 2e un gruppo pensato per i piccoli dai 3 ai 6. Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date: 15 febbraio, 15 marzo, 12 aprile, 17 maggio, 21 giugno, 20 settembre, 18 ottobre e 15 novembre, con inizio alle ore 10 e una durata compresa tra un’ora e mezza e due ore.