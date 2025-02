Ilgiorno.it - Circuito Schena Generali. Azzurri di domani in pista

MADESIMOSulla “Italo Pedroncelli“ di Madesimo è andata in scena un’altra entusiasmante tappa delAssicurazioni, la kermesse unica nel suo genere che vede in scena, sulle piste più belle delle località turistiche valtellinesi e valchiavennasche, i giovani e giovanissimi talenti dello sci alpino e dello sci nordico e che, in passato, è stato il trampolino di lancio per sciatori del calibro di Deborah Compagnoni e Giorgio Rocca, tanto per citare i più famosi. E pochi giorni prima del via dei Mondiali di sci alpino, in corso di svolgimento a Saalbach (Austria), dove gareggia anche la valtellinese Elena Curtoni messasi in luce tanti anni fa proprio nelprovinciale, oltre 200 giovani speranze dello sci iscritti ai club valtellinesi si sono cimentati a Madesimo in due prove di slalom gigante.