Ilrestodelcarlino.it - Circolo Centro, si cambia. Raspanti nuovo segretario: "Animeremo la casa del Pd"

E’ Riccardoildeldi Castel San Pietro Terme del Partito Democratico. L’elezione è avvenuta il 1° febbraio, giorno scelto per l’assemblea delcastellano nella sede del partito in via San Martino. A seguito delle dimissioni della segretaria in carica Sara Rouibi, la segretaria dell’Unione Comunale del Partito Democratico Francesca Farolfi ha raccolto il parere favorevole dell’Assemblea delnel proporre Riccardo, che è stato così eletto all’unanimità. A caldo,ha voluto in primis "ringraziare gli iscritti per la fiducia, e Sara Rouibi per tutto il lavoro fatto per la nostra comunità. Prendo il testimone consapevole dell’importanza delcomedel PD castellano, e con la volontà di continuare ad animarlo con il contributo di tutti".