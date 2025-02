Quotidiano.net - Circolazione dei treni Trenord regolare nelle fasce protette

Leggi su Quotidiano.net

Ladei"è stata" fra le 6 e le 9 di questa mattina. Lo riferisce un portavoce diche sottolinea come nella cosiddetta fascia protetta "sono circolati oltre 350". Al di fuori dellesecondo l'azienda circola il 10% delle corse.ricorda che tra le 18 e le 21 è prevista ladelle corse che figurano nell'elenco deigarantiti. In particolare, viaggeranno icon orario di partenza dopo le ore 18 e orario di arrivo a destinazione entro le ore 21. Sul sito '.it' e sull'omonima App l'azienda fornisce le informazioni in tempo reale sull'andamento del servizio.