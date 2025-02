Dayitalianews.com - Cinque nuovi ufficiali dei Carabinieri entrano in servizio per rafforzare la sicurezza della provincia di Latina

Il Comandole deidi, sotto la guida del Colonnello Christian Angelillo, ha accoltoche entreranno a far parte dell’organico per intensificare il controllo e la tutela del territorio. L’inserimento di questielementi rappresenta un ulteriore passo avanti nel garantire un maggiore presidiole.Destinazioni operative deimembri dell’Arma sono stati assegnati alle seguenti strutture:Maresciallo Capo Andrea Salamena – Sezione Operativa del Reparto Territorialedi ApriliaMaresciallo Capo Davide La Serra – Tenenzadi GaetaVice Brigadiere Domenico Currò – StazionediScaloVice Brigadiere Alex Liguori – Stazionedi Monte San BiagioVice Brigadiere Marco Tranquillo – Stazionedi CastelforteUn impegno costante per ladei cittadiniDurante la cerimonia di benvenuto, il Colonnello Angelillo ha evidenziato l’importanza del rafforzamento dell’organico, sottolineando come l’ingresso di questirappresenti un ulteriore potenziamento delle risorse a disposizione dei reparti territoriali.