Cina | vacanze Festa primavera record di 951 mld yuan al box office

Cina: vacanze Festa primavera, record di 9,51 mld yuan al box office

L’industria cinematografica cinese ha stabilito un nuovodurante leper ladi2025, con il boxdel periodo dal 28 gennaio fino a ieri 4 febbraio che ha raggiunto l’incredibile cifra di 9,51 miliardi di(1,33 miliardi di dollari), ha annunciato oggi l’Amministrazione cinematografica cinese. Anche il numero di spettatori e’ aumentato, con 187 milioni di persone che hanno frequentato le sale cinematografiche durante le, segnando un traguardo sia per il boxche per le presenze. In testa alla classifica c’e’ il film d’animazione “Ne Zha 2”, che ha incassato circa 4,84 miliardi di. Tra gli altri film in testa alla classifica ci sono “Detective Chinatown 1900”, “Creation of the Gods II: Demon Force”, “Legends of the Condor Heroes: The Gallants”, “Boonie Bears: Future Reborn” e “Operation Hadal”, che hanno conquistato rispettivamente i posti dal secondo al sesto, secondo la piattaforma di dati cinematografici Maoyan.