Romadailynews.it - Cina: estende dazi antidumping su fecola di patate importata da UE

Il ministero cinese del Commercio proroghera’ per altri cinque anni, a partire da domani, iimposti sulladidall’Unione Europea (UE). Se le misuredovessero terminare, il dumping delladidall’UE potrebbe continuare o ripetersi, causando potenzialmente un danno continuo o ripetuto all’industria cinese delladi, ha dichiarato il ministero. Laha imposto per la prima volta isu questo prodotto importato dall’UE nel 2007, con una durata di cinque anni. Il 18 aprile 2011, il Paese ha annunciato un adeguamento delle aliquote deitra il 12,6% e il 56,7%. Ladie’ ampiamente utilizzata nell’industria alimentare per produrre materiali industriali, come gli emulsionanti, e prodotti alimentari, come i noodle istantanei.