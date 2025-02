Romadailynews.it - Cina: efficienza logistica continua a migliorare e stabilisce record nel 2024

L’dellahato anel, con il rapporto tra costi logistici sociali e prodotto interno lordo (PIL) che e’ sceso al livello piu’ basso della storia lo scorso anno, ha dichiarato oggi la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC). Il rapporto si e’ attestato al 14,1% per il, con un calo di 0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente e raggiungendo il livello piu’ basso da quando tali dati statistici sono stati pubblicati per la prima volta nel 2006. Tra i vari segmenti industriali, il rapporto tra costi di trasporto e PIL e’ diminuito di 0,2 punti percentuali, mentre il rapporto tra costi di gestione e PIL e’ sceso di 0,1 punti percentuali, secondo la NDRC. Lamira a ridurre il rapporto tra costi logistici sociali e PIL a circa il 13,5% entro il 2027.