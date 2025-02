Romadailynews.it - Cina: attivita’ su ghiaccio, neve durante vacanze per Festa primavera

Una foto aerea, scattata da un drone il 3 febbraio 2025, mostra delle persone che sciano in una stazione sciistica nella citta’ di Huai’an, nella provincia orientale cinese del Jiangsu.leper ladi, molte destinazioni turistiche inhanno attirato i visitatori consule sulla. Un bambino si diverte in una stazione sciistica a Tianjin, nel nord della, ieri 4 febbraio 2025.leper ladi, molte destinazioni turistiche inhanno attirato i visitatori consule sulla. Delle persone visitano un luogo panoramico in una cittadina dinella citta’ di Zunhua, provincia settentrionale cinese dello Hebei, ieri 4 febbraio 2025.leper ladi, molte destinazioni turistiche inhanno attirato i visitatori consule sulla