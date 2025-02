Cina | +19 mld pacchi gestiti durante vacanze per Festa di primavera

Romadailynews.it - Cina: +1,9 mld pacchi gestiti durante vacanze per Festa di primavera

Sono statioltre 1,9 miliardi diin tutta lagli otto giorni diper ladi, che si sono conclusi ieri, ha dichiarato oggi l’Ufficio statale postale. Al contempo, dall’inizio della corsa ai viaggi per ladi, il 14 gennaio, l’industria postale e dei corrieri del Paese ha raccolto oltre 8 miliardi di, con un aumento del 38% rispetto allo stesso periodo del 2024. In questo periodo del 2025 sono stati consegnati circa 8,65 miliardi di, con un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. L’aumento significativo del volume deiriflette la vitalita’ e il potenziale del mercato dei consumatori cinese, secondo l’ufficio. Ladi2025, un’occasione per i ricongiungimenti famigliari, si e’ celebrata il 29 gennaio.