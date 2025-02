Udinetoday.it - "Cime tempestose" al San Giorgio per la stagione del Contatto

Leggi su Udinetoday.it

è il quarto capitolo di una quadrilogia, assieme a Cattiva sensibilità, The making of Anastasia (vincitore del bando Biennale di Venezia Registi Under 30 nel 2019) e Penelope (co-prodottoda Romaeuropa Festival 2022), sono interpretati dalle stesse cinque attrici: Barbara.