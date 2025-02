Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Milan e i suoi obiettivi: "Sogno le Classiche e la maglia gialla al Tour"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 5 febbraio 2025 - Manca sempre meno alla stagione delle, il primo grande obiettivo di Jonathan, che si è aperto al riguardo ai microfoni di IDL Pro Cycling. Le dichiarazioni di"Penso che l'anno scorso abbiamo fatto bene a livello di. Per me è importante continuare a crescere come corridore e in queste gare si sa che servono esperienza e fortuna. Ho imparato molto e sto facendo passi avanti e mi auguro che questi progressi proseguano in questa stagione. Abbiamo ambizioni forti sia io che la squadra: io farò di tutto per raggiungere il risultato auspicato, con la speranza di riuscirci". Il primo piatto del ricco menù dipotrebbe essere lao-Sanremo. "Non la reputo una corsa più importante di quelle belghe, ma da italiano ha comunque la sua priorità per me.