Ilrestodelcarlino.it - Cibo, lotta allo spreco . Scuole in campo: food bag agli alunni

Un kit antialimentare in distribuzione ade alunne di tutte leprimarie di Modena per dare una seconda vita alnon consumato a pranzo. Nella ’bag’ i bambini potranno riporre pane, frutta e cibi secchi non consumati durante il pasto alla mensa scolastica per portarli a casa e mangiarli in un momento successivo, evitando che vadano sprecati. L’iniziativa, condivisa con la Commissione mensa, è promossa dal Settore Istruzione del Comune di Modena in collaborazione con Cir, che ha in appalto il servizio di ristorazione scolastica. La distribuzione, che prenderà il via domani in occasione della dodicesima Giornata nazionale di prevenzione contro loalimentare, si inserisce tra le azioni educative per sensibilizzare bambini e famiglie al consumo responsabile, contro loalimentare che ha conseguenze negative in termini di costi economici, sociali e di sostenibilità ambientale, contribuendo al consumo di risorse naturali e all’emissione di gas serra.