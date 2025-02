Iltempo.it - Ciampino, un incendio paralizza il traffico aereo: voli bloccati

Undi piccole dimensioni è divampato questa mattina in un locale tecnico situato alla base della torre di controllo dell'aeroporto di, causando l'evacuazione temporanea del personale della sala operativa. Il fumo sprigionato ha reso necessario lo stop momentaneo delle operazioni di decollo e atterraggio per garantire la sicurezza dello scalo. Secondo quanto riferito dall'Enav, l'ente nazionale che gestisce il controllo del, l'non ha arrecato danni alle apparecchiature fondamentali per l'operatività della torre di controllo. Tuttavia, le attività aeroportuali sono state interrotte in attesa della completa dispersione del fumo e della verifica delle condizioni di sicurezza. Le autorità competenti sono al lavoro per accertare l'origine dell'e stabilire eventuali responsabilità.