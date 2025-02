Thesocialpost.it - Ciampino, incendio in aeroporto: fiamme vicino alla torre di controllo, voli sospesi

Momenti di paura all’di: a causa di un improvviso, atterraggi e decolli sono statinella mattinata del 5 febbraio. Il rogo sarebbe divampato in un locale tecnico postobase delladi. Leggi anche:Terremoto a Santorini, si stacca il costone: il video spaventoso girato dai turistiA rendere nota la notizia è stata l’Enav, spiegando che si attende che il fumo si disperda per far ripartire il traffico aereo nello scalo a sud-ovest di Roma.Per motivi precauzionali, soprattutto a causa del fumo che si era sprigionato dopo che lesì sono propagate al locale, il personale della sala operativa è stato fatto allontanare mentre la situazione veniva riportata la normalità. Si tratterebbe, secondo l’Enav, di uncontenuto e si indaga ora sulle cause.