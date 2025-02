Liberoquotidiano.it - "Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura”. Jannik Sinner, il messaggio di Lindsay Vonn fa impazzire tutti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una leggenda dello sci che il 12 gennaio scorso, all'età di 40 anni, è riuscita a ottenere un ottimo quarto posto nel Super G di St. Anton. Stiamo parlando della statunitense, che nel 2022 si ritrovò insieme aper sciare insieme sulle nevi di casa dell'altoatesino. Nelle ultime ore, proprio Lindsey ha mandato unper riannodare quel filo: "Ciun, ne”. Lo ha fatto in una intervista a La Repubblica: "Con Jansempre in contatto, siamo buoni amici — le sue parole — L'altrolui era a Plan de Corones, e mi è dispiaciuto non poterlo incontrare. Ma prima o poi scieremo di nuovo insieme. Lui ora ha molto da fare e molti altri trofei da vincere. Ciun, ne. Prima, però, entrambi abbiamo a job to do.