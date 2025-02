Cultweb.it - Ci possiamo innamorare di un’Intelligenza Artificiale? Abbiamo indagato e la risposta è sorprendente

Leggi su Cultweb.it

Le storie di esseri umani innamorati di robot o sistemi operativi non sono nuove (ricordate Her di Spike Jonze?), ma oggi non si tratta più solo di fantascienza. Grazie ai progressi dell’IA, le macchine non si limitano più a svolgere compiti, ma interagiscono con le persone in modo empatico e realistico. Assistenti virtuali e chatbot avanzati possono simulare conversazioni umane credibili e rispondere con tono, umorismo e affetto. In alcuni casi, le persone si trovano coinvolte emotivamente, arrivando persino a provare sentimenti romantici per queste IA. È di qualche giorno fa la notizia di una ragazza che ha confessato candidamente di essersi presa una cotta per Chat GPT. Ma è davvero amore? E quali sono le implicazioni? Laè naturalmente no. Non si tratta di amore ma di un fenomeno specifico che si chiama antropomorfismo.