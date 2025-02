Milanotoday.it - Chiude Boccondivino: "Un fondo trasformerà tutto in residenze di lusso. Ma riapriremo"

Leggi su Milanotoday.it

lo storico ristorantein via Carducci a Milano. Un laconico messaggio sul sito non lascia spazio a dubbi: "Cari amici e clienti, purtroppo dopo 50 anni siamo costretti are la sede storica di via Carducci a Milano, sarà nostro piacere informarvi non appena possibile dove.