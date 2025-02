Quotidiano.net - Chiara Gribaudo (Pd): "Cucire una coalizione su punti condivisi"

(Pd), la proposta Franceschini ha scosso il partito. Strategia percorribile e, nel caso, vincente? "La proposta di Franceschini ha il merito della franchezza e della pragmaticità, manca però un elemento determinante: una nuova legge elettorale. Dubito che Meloni sia disponibile a una legge elettorale proporzionale (magari con sbarramenti più alti), come quella delle Europee. Quindi dobbiamo provare ancora e tenacemente aunasuprogrammatici il più possibilee non abbandonare questa strategia, per serietà di fronte al Paese, a chi soffre e a chi soprattutto spera in un’alternativa seria e credibile, con una classe dirigente rinnovata nei metodi e nel merito. Partiamo dalle buone pratiche, in Umbria ha funzionato". Giuseppe Conte, leader M5s, la appoggia, ma il Pd avrebbe da perderci o da guadagnarci intraprendendo questa strada? "Il Pd, lo sostengo da sempre, deve fare semplicemente il Pd, il primo partito di opposizione oggi e al governo domani e radicarsi sempre più nella società.